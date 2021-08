Reiten : Klein, aber fein: So startet das Reitturnier des RV Waabs-Langholz aus der Corona-Pause

Der Turnierplatz und die gesamte Anlage in Flintholm wurde für die 69. Pferdeleistungsschau an diesem Sonnabend und Sonntag optimal hergerichtet. Geritten wird in der Dressur und im Springen. 15 Prüfungen stehen an.

Kleinwaabs | Zufriedenes Aufatmen beim Reitverein Waabs-Langholz, mit der 69. Pferdeleistungsschau nach einem Jahr Corona-Pause endlich wieder Leistungsprüfungen sowohl auf dem Parcours wie auch im Dressurgeviert durchzuführen. „Es ist ein etwa auf die Hälfte verkleinertes Sommerturnier und weiterhin von Corona beeinflusst, doch immerhin geht es weiter“, freut sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.