Reitturnier RV Waabs-Langholz : Anne Femke Schiller und Anna-Magdalena Staack nach Pausen schon wieder in Topform

Während die Springreiter am Sonnabend noch Glück mit dem Wetter hatten, fand die Dressur am Sonntag unter teilweise schwierigen Bedingungen statt. Das Turnier bildete den Start in den Schwansen-Cup.

Waabs | Bei sehr guten Witterungsbedingungen und bestens präparierten Plätzen startete die 69. Pferdeleistungsschau des RV Waabs-Langholz mit elf Prüfungen in den Turniertag eins im Reitpark Flintholm. Dagegen hatte der Wettergott am Sonntag kein Einsehen mit den tüchtigen Amazonen im Dressurgeviert, denn immer wiederkehrender Platzregen erschwerte den Ablauf...

