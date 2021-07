Lauf ins Leben mit Pferd : So wollen Reiter und Pferdefreunde Krebskranken und Angehörigen helfen

Am 14. August veranstalten Reiter vom Hof Rosahl einen Lauf ins Leben in Begleitung von Pferden. Start ist um 15 Uhr am Springplatz. Das Angebot ist offen für alle, die sich bei Hilke Mausbach anmelden.

Loose | Mitmachen und etwas Gutes tun kann in diesem Jahr wieder jeder bei der Aktion „Lauf ins Leben“ zu Gunsten der Krebsgesellschaft Schleswig-Holstein. Zum Schutz der vielen Teilnehmer findet kein zentraler Lauf in Eckernförde statt. Aber ausfallen muss die seit vielen Jahren beliebte und vielbeachtete Veranstaltung nicht. Vereine und Gruppen organisieren...

