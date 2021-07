Reiten : Julia Marie Baacke qualifiziert sich auf Fehmarn für das Finale VR Classics in Neumünster

Gleich im ersten Qualifikationsturnier für das Finale um dem LVM-Cup löste die 15-jährige Bünsdorferin Julia Marie Baacke ihr Ticket für die Holstenhallen in Neumünster. Bei den VR Classics 2022 wird sie dabei sein.

Bünsdorf/Steinrade | Bei den VR Classics 2021 in den Holstenhallen in Neumünster sollte in diesem Jahr auch erstmals das Finale um den LVM-Cup ausgetragen werden. Doch die Veranstaltung fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Vom 17. bis 22. Februar 2022 soll das Turnier, unter der Leitung Paul Schockemöhles, nun aber zum 71. Mal ausgetragen werden. Dann auch endlich mit der ...

