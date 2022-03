Reiten: Schwansen-Cup : Im RC Damp startet die beliebte Turnier-Serie – noch freie Plätze für den Reit-Nachwuchs

Der Schwansen-Cup 2022 wird wieder in Damp, Loose, Kosel und zum Finale im RV Waabs-Langholz Station machen. Bis Mittwoch, 23. März, können sich junge Reiter und Reiterinnen noch anmelden.

Damp | Es geht wieder los: Nachwuchsreiter aufgepasst! Der 14. Schwansen-Cup steht bereits in den Startlöchern. Am kommenden Wochenende wird die von Richard Schramm (Loose) ins Leben gerufene Reit-Turnier-Serie für den Nachwuchs im Rahmen des Reitertags des RC Damp gestartet. Der Auftakt erfolgt am 27. März auf dem Reiterhof Tramm in Dorotheenthal. Weiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.