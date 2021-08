Reitturnier des Koseler RV : Dressurreiterinnen zeigen ihr großes Können – Lina Bebensee nutzt ihren Heimvorteil

Die Freudentränen kullerten bei Nina Christine Sachau vom RV Am Wittensee nach ihrer Topleistung in der Dressurreiterprüfung Kl. L*-Trense. Sie bekam die Wertnote 8,50. Erfolgreichster Verein war der RSV Hüttener Berge.

Kosel | Eine Registrierung am Eingang des Turniergeländes erinnerte noch an das leidige Thema Corona, danach wirkte alles so unbeschwert, wie man es bei Veranstaltungen des Koseler RV gewohnt war. Das Wetter spielte auch mit, bei der 49. Pferdeleistungsschau auf der Anlage Brahmkamp in Lundshof. Es waren zwei lange Tage, die geschlaucht haben. Aber das Turn...

