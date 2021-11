Tourismus an Schlei und Ostsee : Radwege und Parkplätze – hier sehen Schwansener Gemeinden Handlungsbedarf

Schwansener Bürgermeister bekamen viele Rückmeldungen ihrer Bürger zur extrem ausgebuchten und längeren Urlaubssaison 2021. Deutlicher Bedarf bei Radwegen, Parkplätzen und Lenkung erkannt. OFS plant weiteren Workshop.

Damp / Waabs / Brodersby | Schon im April und Mai war die Urlaubsregion an Schlei und Ostsee so gut besucht wie in der Hauptsaison. Für Vermieter und viele Anbieter touristischer Angebote war das erfreulich, zumindest, wenn Angebote unter Beachtung der Corona-Schutzauflagen genutzt werden konnten. Doch wie haben die Bürger die Entwicklung im Tourismus gesehen und erlebt? Vieler...

