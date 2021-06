Eckernförde : Rauchentwicklung bei Sig Sauer – Feuerwehr im Einsatz

Die Brandmeldeanlage des mittlerweile leerstehenden Gebäudes von Sig Sauer schlug am Freitag gegen 13.45 Uhr an. Die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde rückte mit sieben Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an.

Eckernförde | Die Einsatzkräfte stellten kurz nach dem Eintreffen Rauchentwicklung in der Beschussanlage im Keller des Gebäudes fest. Noch am Vormittag hatte die Eichdirektion Nord dort Böllerbeschuss durchgeführt, wovon die Rauchentwicklung wahrscheinlich stammt. „Die Lüftungsanlage arbeitet zurzeit nicht. Wahrscheinlich ist der Rauch von dem Beschuss durch die off...

