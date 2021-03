Schädlingsexperte gibt Tipps : Rattenplage in Gettorf: So kann sie bekämpft werden

In Gettorf wächst die Rattenpopulation. Bürgermeister Frank fordert die Bürger auf, die Nager verstärkt zu bekämpfen.

Gettorf | In der Gemeinde Gettorf gibt es wieder viele Ratten, so viele, dass Bürgermeister Hans-Ulrich Frank die Bürger auffordert, wieder verstärkt die Nager zu bekämpfen, damit sie nicht zu einer Plage werden. Ratten sind deshalb so gefährlich, weil sie eine Vielzahl von Krankheiten übertragen können, und sie kommen nie allein. Ein Stamm kann schnell 100 bis...

