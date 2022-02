Eckernförder Eisenbahnfreunde : Rainer Springer versteigert das Jever-Stübchen – als Modell

Es sieht bis ins Detail aus wie das Original: Rainer Springer hat das Gebäude der Kult-Gaststätte „Jever-Stübchen“ im Maßstab 1:87 gebaut und versteigert es für den guten Zweck. Er nimmt auch Auftragsarbeiten an.

Eckernförde | Rainer Springer ist reich an Immobilien. Es sind so viele, dass er sich von einem davon trennen möchte – dem Jever-Stübchen in Eckernförde. Im Maßstab 1:87. Rainer Springer ist Modellbauer. Lesen Sie auch: Treff Eckernförder Eisenbahnfreunde seit 20 Jahren auf der Schiene Alle Details sind aufgenommen Vor Jahren hat das Mitglied des „Treffs E...

