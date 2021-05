Radwegbau an der K61 : Ab Montag Vollsperrung zwischen Damp und Thumby

Bis zu fünf Monate wird an dem gut drei Kilometer langen Stück gebaut. Es wird mit 1,8 Millionen Euro Kosten gerechnet.

Thumby | Er ist ein Lückenschluss, der Radweg zwischen Vogelsang-Grünholz (Ostsee) nach Thumby (Schlei) entlang der K61. Ab Montag, 17. Mai, starten die Bauarbeiten. Dafür wird die Kreisstraße ab der Einfahrt zum Gut Grünholz für den Verkehr gesperrt. Gleiches gilt für die Westseite. Dort wird die K61 in Höhe Thumby gesperrt. Die Vollsperrung der Strecke in be...

