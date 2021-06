Pünktlich, sauber, Biertrinker : So sehen die ausländischen Schüler am Eckernförder BSIC die Deutschen

Jedes Jahr gehen junge Menschen aus aller Welt am Baltic Sea International Campus (BSIC) zur Schule, um ihre Studienerlaubnis für Deutschland zu erlangen. Für sie bewahrheitet sich so manches Klischee – oder auch nicht.

Eckernförde | Die Deutschen erfüllen nahezu jedes Klischee. Pünktlich sind sie – da sind sich alle Schüler am Baltic Sea International Campus (BSIC) einig. Zuverlässig und ordentlich auch. Und: Die Deutschen trinken viel Bier, was die Schüler aus ihren Heimatländern wie Bahrain, Iran oder Indonesien so gar nicht kennen. Weiterlesen: So sehen die Feiertage in and...

