Prominenter Besuch in Osdorf : „Scooter“-Frontmann H.P. Baxxter blickt Altenpflegern bei der Arbeit über die Schulter

H.P. Baxxter, Frontman von Scooter, Annette Marberth-Kubicki und Gesundheitsminister Heiner Garg besuchten die Pflegeeinrichtung „Haus Dänischer Wohld“.

Osdorf | Was haben ein Gesundheitsminister, eine Staatsanwältin und der Frontman einer Techno-Band gemeinsam? Sie alle sehen den unschätzbaren Wert der Arbeit in Pflegeheimen und treffen sich daher im Haus Dänischer Wohld in Osdorf, um sich ein Bild über die Einrichtung zu machen. Annette Marberth-Kubicki, Ehrenvorsitzende der FDP Strande, Heiner Garg, FDP-Lan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.