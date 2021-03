Premium Mobilpark Gettorf : Service und Komfort: Neuer Stellplatz im Wohld

Alles ist fertig für die Ankunft der ersten Gäste: Der Premium Mobilpark Gettorf möchte zu Ostern öffnen.

Gettorf | Die Sonne steht höher, die Tage werden heller, die Reiselust wächst. In Corona-Zeiten sind viele Deutsche mit ihren Wohnmobilen unterwegs. Da ist es wichtig zu wissen, wo man mit seinem fahrbaren Zuhause die Nacht bestens verbringen kann. Sorgenfreier Start in den Urlaub Seit kurzem ist das auch in der Gemeinde Gettorf im Dänischen Wohld möglich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.