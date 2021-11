Digital-System „Beach Buddy“ : Eckernförder Touristik schließt Strandkorb-Warteliste – digitale Buchung hat Vorrang

Die Möglichkeit, einen Strandkorb in Eckernförde per Handy-App auszuleihen, hat voll eingeschlagen. Deshalb sollen in Zukunft gekündigte Saisonstrandkörbe nicht mehr über eine Warteliste weitergegeben werden.

Eckernförde | Die Eckernförder Bürger konnten sich zwischen April und Juni zum zweiten Mal über Kurzsaisonkörbe freuen. Auch in diesem Jahr waren diese Körbe restlos ausgebucht. Dieses „Erfolgsangebot“ wird nach Angaben der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) nun jährlich erfolgen. Weiterlesen: Wieder Strandkorb-Sonderangebot für Einheimische Stra...

