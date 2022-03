Spritpreise in Eckernförde : Preise für Diesel und Super brechen alle Rekorde: 2,059 Euro für einen Liter Super plus

Das Tanken wird immer teurer: Gestern Vormittag kletterten die Spritpreise in Eckernförde auf einen neuen Höchststand. Ein Liter Super plus kostete 2,059 Euro. Im weiteren Verlauf des Tages wurde es dann etwas günstiger.

Eckernförde | Eckernförde dürfte am Mittwochmorgen die höchsten Spritpreise aller Zeiten gesehen haben. An der Star-Tankstelle am Mühlenberg beispielsweise kostete der Liter Diesel gegen 9.30 Uhr 1,859 Euro, Super 1,989 und Super plus 2,059 Euro. Mal sollte lieber darauf verzichten, diese Preise in D-Mark umzurechnen, sonst könnte einem schwindelig werden – oder ga...

