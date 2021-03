Rendsburg-Eckernförde : Gelbe Säcke werden noch bis Ende März 2021 mitgenommen

Die Übergangsregelung zur Mitnahme der Gelben Säcke ist um einen Monat verlängert worden.

Eckernförde | Noch bis zum 31. März werden Mehrmengen an Verpackungsabfällen in Gelben Säcken mitgenommen. Die Gelben Säcke können am regulären Abfuhrtag neben der Gelben Tonne zur Abholung bereitgestellt werden. Keine anderen Müllsäcke Die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) bittet um Beachtung, dass Verpackungsabfälle ausschließlich in Gelben Säcke...

