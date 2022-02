Polizei ermittelt in Damp : Zahlreiche Einbruchsversuche im Damper Florianweg

Bislang Unbekannte haben in Vogelsang-Grünholz an einigen Haustüren an Häusern im Florianweg Kratzspuren nach Einbruchsversuchen hinterlassen. Die Damper Polizei ermittelt. Zum Zeitpunkt liegt noch keine Auskunft vor.

Damp | Es sind nur kleine Kratzer und oberflächliche Spuren, die bislang Unbekannte an zahlreichen Haustüren und Türschlössern an Ein- und Doppelhaustüren im Damper Florianweg hinterlassen haben. Der Mieter eines Doppelhauses hatte jetzt bei der Damper Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Lesen Sie weiter: Polizei nimmt zwei Personen nach Einbrüchen in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.