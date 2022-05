Vandalismus in Barkelsby : Unbekannte kratzen das Wort „Sex“ auf zwei Auto-Motorhauben

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte sieben Autos in der Straße Rommelsworth zerkratzt. In zwei Fällen wurde „Sex“ auf die Motorhauben geritzt. Die Polizei hofft auf Zeugenbeobachtungen.

Barkelsby | Das Wort „Sex“ ist in zwei Fällen von Vandalismus auf die Motorhauben von zwei Fahrzeugen in Barkelsby geritzt worden. Nach Polizeiangaben wurden zwischen Sonnabend, 21. Mai, 16 Uhr bis Sonntag, 22. Mai, 14 Uhr, insgesamt sieben in der Straße Rommelsworth geparkte Fahrzeuge von bislang unbekannten Personen beschädigt. Lesen Sie auch weiter: D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.