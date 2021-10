Verkehrsunfall in Eckernförde : Polizei sucht Mercedesfahrerin nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Eine ältere Mercedesfahrerin hat einen 16 Jahre alten Fahrradfahrer angefahren. Sie fragte zwar nach seinem Befinden, hinterließ aber nicht ihre Kontaktdaten. Nun werden sie und weitere Zeugen des Unfalls gesucht.

Eckernförde | Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung des Windebyer Wegs in die Rendsburger Straße ist am Donnerstag, 28. Oktober, gegen 15.10 Uhr ein 16 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad über den Zebrastreifen und wurde von der Fahrerin eines Mercedes A -Klasse in Silber übersehen und angefahren. Lesen Sie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.