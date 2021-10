Verkehrsunfall in Altenholz : Auto fährt 14-jährigen Radfahrer an: Polizei sucht Zeugen

Am Kreisverkehr Am Buchholz / Altenholzer Straße hat am Montag ein Autofahrer einen Radfahrer angefahren, der leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun unter anderem nach einer Frau, die mit dem Jungen geredet hat.

Altenholz | Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14 Jahre alten Radfahrer und einem Autofahrer ist es am Montag, 25. Oktober, gegen 19 Uhr am Kreisverkehr Am Buchholz / Altenholzer Straße gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Lesen Sie auch: Schwer verletzt: 13-jähriger Schüler auf Fahrrad vom Auto angefahren Der Autofahrer hinterließ keine Personalien N...

