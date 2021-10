16-Jähriger verletzt : Polizei sucht Busfahrer nach Verkehrsunfall in Dänischenhagen

An einer Straßenkreuzung in Dänischenhagen ist der 16 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrads gestürzt und hat sich verletzt, nachdem ein Kleinbus stark abbremste. Nun wird der Fahrer des vermutlichen VW-Busses gesucht.

Dänischenhagen | Die Polizei in Altenholz sucht nach dem Fahrer eines roten Kleinbusses, der am Donnerstag, 30. September, in Dänischenhagen gegen 14.35 Uhr vom Schusterkamp nach links in die Scharnhagener Straße abbiegen wollte. Dabei bremste er nach Angaben der Polizei relativ spät stark ab. Zur selben Zeit fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Schar...

