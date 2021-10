Keine öffentlichen Parkplätze : Geschäftsleute und Ärzte aus der Eckernförder Innenstadt schreiben Beschwerdebrief an die Politik

In einem Brief Bürgermeister Jörg Sibbel und die Vorsitzenden der sechs Ratsfraktionen fordern Geschäftsleute und Ärzte aus der Innenstadt die Wiederherstellung der ursprünglichen Parkplatzsituation.

Eckernförde | Die Geschäftsleute aus der Kieler Straße Süd, der Bachstraße und der Bahnhofstraße haben sich angesichts der aus ihrer Sicht unzumutbaren Parkplatzsituation in der Innenstadt mit einem Brief an Bürgermeister Jörg Sibbel sowie die Vorsitzenden der sechs Rathausfraktionen von CDU, SPD, Grünen, SSW, FDP und Linken gewandt. Das Schreiben ist von 27 Gewerb...

