Eckernförder Gespräche : Green Screen: Welchen Einfluss haben Verbraucher auf gesunde Lebensmittel?

Green Screen veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die Eckernförder Gespräche: Dabei diskutieren Umweltminister Jan Philipp Albrecht sowie Vertreter von Landwirtschafts- Umwelt- und Wirtschaftsverbänden miteinander.

Eckernförde | Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen lädt zur Podiumsdiskussion „Eckernförder Gespräche“ ein. Am Dienstag, 7. September, werden in der Stadthalle ab 19 Uhr die Agrarwirtschaft und das Verhalten der Verbraucher am Lebensmittelmarkt thematisiert. Weiterlesen: Eckernförder Gespräche: Wie Umweltzerstörung und Corona zusammenhängen Dazu ...

