Kreis-Breitensport-Turnier : Gespannfahren, Springreiten und Hobby Horsing in Groß Wittensee

Auf Hof Kirchhorst in Groß Wittensee findet am Sonnabend ein Reit- und Fahrturnier mit weiteren Wettbewerben statt. Darunter auch Hobby Horsing und ein Führzügel-Wettbewerb.

Groß Wittensee | Mit einem aufwendigen Programm wartet das 19. Kreis-Breitensport-Turnier am Sonnabend, 18. September, zum 5. Mal auf der Reitanlage Ben Naeve-Hof Kirchhorst/Groß Wittensee auf, wenn unter Beachtung der Corona-Regeln mehr als 120 Teilnehmer den Pferdesport in all seinen Varianten präsentieren. „Nachdem es im vergangenen Jahr lediglich zum Fahrsport kam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.