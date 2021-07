Kiosk in Weseby – mit Video : Deswegen ist Peter Viergutz der Naschikönig an der Schlei

2006 begann er mit seiner Frau mit 60 verschiedenen Naschis. Heute sind es fast zehnmal soviel. Die Kunden stehen manchmal stundenlang Schlange, um auch die Tipps des Naschi-Profis zu Weingummi und Lakritz zu hören.

Kosel | Für Naschkatzen und Lakritzfans ist der „Naschikönig“ in Weseby an der Schlei ein Paradies. Seit über 15 Jahren betreibt Peter Viergutz dort seine kleine niedliche Bretterbude, in der er an die 600 Sorten verschiedene Weingummi und Lakritz bereithält. Und fast immer gibt es eine Warteschlange. Sehen Sie hier ein Video dazu Lesen Sie weiter: In W...

