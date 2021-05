Neues Parkkonzept Innenstadt : Grüner Weg und Bahnhof / Schulweg: 342 Parkplätze sollen gebührenpflichtig werden

Autofahrer müssen sich ab Juli auf weitere gebührenpflichtige Parkplätze einstellen: Am Grünen Weg sollen 190 und am Schulweg / Bahnhof 152 bisher kostenfreie Parkplätze gebührenpflichtig werden.

Eckernförde | Die Zeit der ausgelasteten Parkplätze in der Innenstadt hat wieder begonnen. Mit dem Start des touristischen Modellprojekts am 19. April hat Eckernförde bundesweit ein Zeichen gesetzt und sich für Gäste von außerhalb geöffnet. Und die sind reichlich gekommen, so dass schon jetzt im Mai die Hochsaison in Eckernförde begonnen hat, wie Bürgervorsteherin ...

