Owschlag : Hund beißt Ricke tot – ihr ungeborenes Kitz stirbt bei dem Angriff

Ein freilaufender Hund hat eine trächtige Ricke tödlich verletzt. Hegeringleiter Bernd Vollertsen erstattete Anzeige.

Owschlag | Eine tote Ricke und ein totes Kitz sind das Ergebnis eines Hundesangriffes in dem Hegeringrevier 7, Hütten-West, in Owschlag. „Ich appelliere an alle Hundehalter, doch bitte ihre Hunde anzuleinen, wenn sie durch die Feldmark streifen, ganz besonders jetzt in der Setz- und Brutzeit”, wendet sich Hegeringleiter Bernd Vollertsen aus aktuellem Anlass an d...

