Ostseeküste Hemmelmark : Wie die Strahlen der Herbstsonne die Natur am Strand verzaubert

Besonders im Oktober taucht die goldene Herbstsonne Bäume, Wasser und Strand in ein besonderes Licht.

Barkelsby Hemmelmark | Wer an diesem Wochenende in Hemmelmark am Strand unterwegs war, durfte einem besonderen Licht-Schatten-Spiel der Sonne zuschauen. Die Oktobersonne tauchte mit ihren goldenen Strahlen die Natur in ein bezauberndes Licht. Und der Spaziergänger durfte sich wie in einem Gemälde von Caspar David Friedrich fühlen. ...

