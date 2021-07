Appell an Vermieter : Ostsee Info-Center: Wer vermietet Wohnung an zwei junge FÖJler in Eckernförde?

OIC-Leiterin Hannah Sliwka appelliert an die Vermieter, geeigneten Wohnraum für junge, engagierte Menschen im Freiwilligen Ökologischen Jahr anzubieten.

Eckernförde | Das Ostsee Info-Center (OIC) ist selbst an heißen Sommertagen gut besucht. Wie am Mittwoch. In den Aquarien ziehen Dorsche ihre Runden, Flundern tarnen sich im Sand des Fühlbeckens, Krabben und Seesterne sind auf Nahrungssuche. Das Forschungstauchboot ist von begeisterten jungen Besuchern belagert, im Seminarraum, auf dem Dach und am Küstensaum laufen...

