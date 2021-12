Eckernförde : Malwettbewerb für Kinder: OIC sucht das „zauberhaft weihnachtliche Wasserwesen“

Das Ostsee Info-Center ruft zu einem Malwettbewerb für Kinder bis zwölf Jahren auf: Wer malt das schönste „zauberhaft weihnachtliche Wasserwesen“? Einreichungen sind bis zum 19. Dezember möglich.

Eckernförde | Das Ostsee Info-Center (OIC) lädt alle Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren zu einem Malwettbewerb ein. Es gibt Preise zu gewinnen – und darum geht es: Es war einmal..., da haben Eckernförder Fischer zur Weihnachtszeit ein außergewöhnliches Tier in der Ostsee entdeckt. Es war so besonders, dass es die ganze Ostseeküste in helle Aufregung versetzte. D...

