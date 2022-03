Ostsee Info-Center Eckernförde : Von Miesmuscheln, Unterwasser-Märchenstunden und nächtlichen Beutezügen

Das Ostsee Info-Center am Seesteg in Eckernförde hofft auf einen guten Neustart in diesem Jahr. Es gibt viele neue Angebote insbesondere für die jüngeren Meeresfans.

Eckernförde | Das Ostsee Info-Center rüstet sich für eine Saison mit möglichst wenigen Coronabeschränkungen. Ab Freitag hat das OIC wieder nach dem Aufbau des neuen Seegrasaquariums geöffnet (täglich außer montags von 11 bis 17 Uhr) und hofft auf viele interessierte Besucher der Aquarien, des Fühlbeckens und der Nachbildung des Tauchbootes „Jago" und des angeschlos...

