Kirche St. Nicolai und Borby : Die Kirchen in Eckernförde feiern Ostern – aber anders

Die Kirchengemeinden bieten eine Mischung aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen an – und sind dabei sehr kreativ.

Eckernförde | Ostern findet statt – auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Diese Botschaft ist den Pastoren Dirk Homrighausen und Ole Halley wichtig: „Die Feierlichkeiten in den Kirchen in Eckernförde und Borby werden nur etwas anders sein: kreativer und eine Mischung aus Präsenzveranstaltungen und Online-Angeboten."

