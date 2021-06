Osterby : Es gibt einen neuen Kaufmann

Marco Kock übernimmt am 1. September den Edeka-Laden von Thomas Wohlert. Der 29-Jährige stellte sich am Donnerstagabend auf der Gemeindevertretersitzung vor.

Osterby | Die Osterbyer dürfen sich glücklich schätzen. Andernorts müssen die Lebensmitteläden schließen, wenn der Geschäftsinhaber sich aus Altersgründen aus dem Berufsleben zurückzieht. Weil ein Nachfolger nicht in Sicht ist. Nicht so in der Gemeinde an der Osterbek. Ihr Kaufmann Thomas Wohlert (61) hat mehrere Jahre lang einen möglichen Nachfolger für den Ed...

