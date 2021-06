Osterby : Kita Mäuseburg: Mit dem neuen Anbau gibt es insgesamt vier Gruppen

Coronabedingt fiel das Richtfest sehr klein aus. Im Herbst sollen die neuen Räumlichkeiten bezugsfertig sein.

Osterby | Die Gemeinde Osterby wächst – sehr zur Freude von Bürgermeister Heino Bothmann und der Gemeindevertretung. Das bedeutet aber auch, dass die Kommune für eine ausreichende Anzahl an Kita-Plätzen sorgen muss, will sie für junge Familien attraktiv bleiben. Aus diesem Grund hat die Politik den Anbau an der kommunalen Kindertagesstätte Mäuseburg auf den Weg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.