Osterby : Die Fußballschule des FC St. Pauli zeigt den Nachwuchskickern, wie echte Profis trainieren

In den Herbstferien bietet der Osterbyer SV Kindern von sechs bis 13 Jahren eine Woche mit den FC St. Pauli "Rabauken" an. Die Fußballschule vermittelt den jungen Kickern, worauf es auf dem Feld ankommt.

Osterby | Dribbeln, passen, schießen und sich dabei wie ein echter Profi fühlen. Das bietet der Osterbyer SV allen Mädchen und Jungen zwischen 6 und 13 Jahren in den Herbstferien 2021 an. Vom 11. bis zum 15. Oktober ist die Fußballschule FC St. Pauli Rabauken zu Gast in Osterby. Vom 11. bis zum 15. Oktober ist die Fußballschule zu Gast in Osterby Für 169 ...

