Osterby : Dribbeln und passen: Trainieren wie die Profis Guido Burgstaller und Simon Makienok

Die Fußballschule FC St. Pauli Rabauken war zu Gast beim Osterbyer Sportverein. 48 fußballbegeisterte Kinder nahmen am Camp teil und erstürmten in der zweiten Herbstferienwoche den Rasen.

Osterby | Wie hält man am besten den Ball am Fuß? Wie schützt man die Kugel vor dem Gegner? 48 fußballbegeisterte Kinder, die in der zweiten Woche der Herbstferien den Sportplatz des Osterbyer Sportvereins in Beschlag genommen haben, wissen jetzt bestens Bescheid. Lesen Sie mehr: KINDERGARTENAUSSCHUSS OSTERBY: Kita-Anbau in Osterby voraussichtlich Mitte Janu...

