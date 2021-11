Bundespreis Kunststudierende : Wie Nick Schamborski aus Osdorf der Sprung in die Welt der Kunst gelingt

Der Student der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig ist einer von acht Preisträgern des 25. Bundespreises für Kunststudierende 2021. Die Verleihung findet am 11. November in der Bonner Bundeskunsthalle statt.

Osdorf | Ein Riesenschritt in die Welt der Kunst liegt vor Nick Schamborski. Der Osdorfer, der aus dem kleinen Ortsteil Stubbendorf kommt, ist einer von acht Preisträgern des 25. Bundespreises für Kunststudierende 2021 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Am 11. November findet die Preisverleihung in der Bonner Bundeskunsthalle statt, zeitgleich m...

