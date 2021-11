Kläranlage Revkuhl : Sauberes Abwasser – Verband kann Grenzwerte für Stickstoff senken

Nach drei Jahren im Dauerbetrieb ist die Reinigungsleistung im Klärwerk Revkuhl optimal eingestellt. Der Betreiber, die Ortsentwässerung Nordschwansen, will nun den Ablaufgrenzwert für Gesamtstickstoff senken.

Damp | Die im Herbst 2018 in Betrieb genommene Kläranlage in Revkuhl der Ortsentwässerung Nordschwansen in Damp läuft einwandfrei. Dies konnte Rainer Lange, technischer Leiter der Anlage in Revkuhl, den Mitgliedern der Ortsentwässerung Nordschwansen bei ihrer Sitzung berichten. Lange: „Alles ist super eingestellt und läuft reibungslos, die Reinigungswerte si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.