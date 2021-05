Stipendiaten zeigen ihre Kunst : Das Künstlerhaus in Eckernförde öffnet seine Ateliers

Zum „Tag der Künstlerhäuser in Norddeutschland“ zeigen auch die vier Stipendiaten in der „Otte 1“ der Öffentlichkeit am Sonntag, 30. Mai, ihre aktuellen Arbeiten. Darunter Musik, Malerei, Film und Weberei.

Eckernförde | In der Reihe ausgewählter Gedenktage gibt es neuerdings – neben zum Beispiel Muttertag und dem Tag des Baumes – auch den ersten „Tag der Künstlerhäuser in Norddeutschland“. Unter dem verbindenden Motto „Vor Ort und darüber hinaus“ öffnet am Sonntag, 30. Mai, auch das Künstlerhaus Otte 1 in Eckernförde seine Pforten. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher h...

