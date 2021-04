Corona-Pandemie : Eckernförder Gastronomen dürfen wieder öffnen – und sind skeptisch

Die Außengastronomie darf ab Montag wieder öffnen. Die Gastronomen gucken aber mit bangem Blick auf den Corona-Gipfel.

Eckernförde | Ab kommendem Montag darf die Außengastronomie in weiten Teilen Schleswig-Holsteins unter strengen Corona-Auflagen wieder öffnen, doch Goldgräberstimmung ist unter den Eckernförder Restaurant- und Cafebetreibern nicht auszumachen. Stattdessen herrscht eine abwartende Skepsis vor. Weiterlesen: So haben die Ärzte und Patienten den Corona-Impfstart in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.