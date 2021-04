Antigen-Schnelltest-Stationen : Wo in der Modellregion Eckernförde Corona-Schnelltests durchgeführt werden

In Schleswig-Holstein gibt es fünf Modellregionen, in denen der Tourismus in der Pandemie testweise ermöglicht wird.

Eckernförde | Endlich wieder einen gemütlichen Abend bei einem leckeren Essen und einem guten Glas Wein im Restaurant genießen! Seit heute ist das möglich, denn mit der Bestätigung von Eckernförde als Modellregion öffnen Hotels, Pensionen und die Innengastronomie für Einheimische und Gäste nach langer Pause wieder ihre Türen. Ein gemütlicher Abend im Restaurant ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.