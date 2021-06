Serie: Mein größtes Spiel : Ausgerechnet im Aufstiegsspiel 1994 hat Rekordtorschütze Norbert Schink Ladehemmungen

Der Vollblutstürmer erinnert sich an den 24. Juni 1994 zurück. Der heute 53-Jährige bleibt im Aufstiegsspiel gegen den TSV Schönberg ohne Tor, dennoch war es eine nahezu perfekte Saison mit 44 Treffern.

Eckernförde | Es ist nicht nur ein gutes Jahr für den Eckernförder SV II, auch für Norbert Schink ganz persönlich läuft es in der Saison 1993/94 wie am Schnürchen. Manchmal scheint es, als ob dem Stürmer einfach alles gelingen will. So schießt er in der Kreisliga Rendsburg-Eckernförde unter Trainer Peter Thede Tor um Tor und trägt damit zu einem großen Teil dazu be...

