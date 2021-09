Eckernförde : Neue Strandaschenbecher für Raucher

Drei neue Infotafeln sind an den Spielplätzen des Eckernförder Strandes aufgestellt worden. Sie informieren über die Schädlichkeit von Zigarettenkippen für die Natur. Strandgäste können in Dosen ihre Kippen sammeln.

Eckernförde | Zigarettenkippen sind seit Jahren ein Hauptproblem an vielen Stränden Schleswig-Holsteins. Jahr für Jahr werden im Rahmen von Strandreinigungsaktionen – wie z.B. beim Coastal Cleanup Day – Tausende dieser kleinen, giftigen Müllreste gefunden. Achtlos werfen leider immer noch viel zu viele Raucher die Zigarettenreste in die Natur. Lesen Sie auch: Co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.