WGR kritisiert Bürgermeisterin : Flüchtlingsunterkunft in der Alten Post – deshalb wird jetzt in Rieseby diskutiert

Die Fraktion der Wählergemeinschaft Rieseby wirft Bürgermeisten Doris Rothe-Pöhls vor, sie habe den Gemeinderat bei der Unterzeichnung des Mietvertrags für eine Flüchtlingsunterkunft in der Alten Post übergangen.

Rieseby | Die Zahl der Flüchtlinge, die in den Kreis Rendsburg-Eckernförde kommen und auf die Ämter verteilt werden, steigt. Rene Kinza, Leiter des Ordnungsamtes Schlei-Ostsee, erwartet, dass die Flüchtlingszahlen aus Afghanistan deutlich steigen werden. Damit verschärft sich die Nachfrage nach Unterbringungsmöglichkeiten. Derzeit hat das Amt in 20 Objekten in ...

