Telefonbetrug in Eckernförde : Schockanrufe: Angeblicher Imland-Professor will Bargeld für Corona-Medikament

Unbekannte haben bei Menschen in Eckernförde und Umgebung angerufen und sich als Imland-Professor ausgegeben: Der Sohn des Angerufenen liege angeblich in der Klinik und benötige dringend ein teures Medikament.

Eckernförde | Diese Masche ist plump und perfide: Am Donnerstag sind mehrere Menschen in und um Eckernförde, aber auch im Rendsburger Bereich, angerufen worden, um an ihr Bargeld zu kommen. Lesen Sie auch: Neue Betrugsmasche in Eckernförde aufgetaucht Geld für ein Corona-Medikament Der Anrufer gab sich dabei als Professor der Imlandklinik Eckernförde aus. ...

