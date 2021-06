Warnung vor Betrugsmasche : Betrug mit den Codes von Google-Play-Karten: Zwei Eckernförder Senioren verloren viel Geld

Die Polizei warnt eindringlich vor einer neuen Betrugsmasche in Eckernförde: Telefonbetrüger animieren vor allem Senioren, Google-Play-Karten zu kaufen und die Codes preiszugeben. Ein Senior verlor 33.000 Euro.

Eckernförde | Aufgepasst! Derzeit macht in Eckernförde eine neuartige Betrugsmasche die Runde. Der Betrug wird per Telefon eingefädelt: Den Anrufern wird mitgeteilt, dass sie einen hohen Bargeldpreis gewonnen hätten. Um an die Auszahlung des Gewinnes zu gelangen, müssten sie lediglich noch „Google-Play-Karten“ kaufen und die darauf stehenden Codes an den Anrufer üb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.