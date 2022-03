Fahrradfahren in Eckernförde : Neue ADFC-Ortsgruppe will Radverkehr in Eckernförde neu denken

Es gibt ein Radverkehrskonzept in Eckernförde, aber es wird zu wenig umgesetzt. Dieser Meinung ist Manfred Kepura, der einer der Initiatoren für eine neue ADFC-Ortsgruppe ist. Am Freitag soll sie gegründet werden.

Eckernförde | Die Zukunft des Verkehrs ist vorgezeichnet: Weg vom Individualverkehr, hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Förderung des Fahrradverkehrs – so wird es auf jeden Fall vielerorts propagiert. Um der Fahrradlobby in Eckernförde eine Stimme zu geben und aktiv in den Entwicklungsprozess einzugreifen, will sich am Freitag, 11. März, um 18 Uhr in der Bürge...

