Unterricht am Schleiufer : Wie ist die Schlei entstanden? Riesebyer Schüler wissen jetzt Bescheid

Die Riesebyer Schule ist Naturparkschule. Alle Klassen erleben Projektage mit Experimenten und Erlebnissen rund um das Thema Entstehung der Schlei und das Leben in und am Wasser.

Rieseby | Wie entstand die Schlei? Wie ist das Wasser beschaffen und was lebt in dem Meeresarm der Ostsee? Mit einfachen Experimenten, mit Lupen und mit Messgeräten können Schüler an Projekttagen dieses nun an der Schlei selber erleben und erfahren. Für die 4. Klasse der Schleischule Rieseby war in dieser Woche Premiere. Die Schule hat im Vorjahr einen Kooperat...

