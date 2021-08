Filme für den Publikumspreis : Green Screen: SHZ-Filmtour macht Station in Eckernförde

Drei Filme sind für den Publikumspreis des Naturfilmfestivals nominiert. Über den Gewinner stimmen die Zuschauer auf der shz-Filmtour ab, die am 25. August im Carls Station macht. 60 Gäste können kostenlos teilnehmen.

Eckernförde | Das 15. Internationale Naturfilmfestival Green Screen wirft seinen Schatten voraus: Am Mittwoch, 25. August, ist die sh:z-Filmtour des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages wieder zu Gast im Carls auf der Carlshöhe. Ab 18.30 Uhr zeigt Green Screen dann in Zusammenarbeit mit der Eckernförder Zeitung die Naturfilme, die in diesem Jahr für den Publik...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.